У Києві відкрили справи щодо дев'яти приватних закладів для літніх людей - Кличко

У Києві тривають перевірки приватних закладів для людей похилого віку, щодо дев’яти вже відкриті кримінальні провадження.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Місто постійно перевіряє комунальні будинки для людей похилого віку і всі соціальні установи міста. Після трагедії, що сталася в Харкові, я дав доручення перевірити, чи працюють у Києві подібні приватні заклади для людей похилого віку. Міжвідомчі робочі групи, до яких увійшли представники поліції, ДСНС та департаменту соціальної політики КМДА, на сьогодні виявили в столиці 33 приватних так званих пансіонати для літніх людей та реабілітаційних центрів. Стосовно дев'яти з них вже відкрили кримінальні провадження. І перевірки в столиці тривають», - повідомив Кличко.

Він зазначив, що сьогодні міська влада, фактично, не може впливати на діяльність таких приватних установ, оскільки законодавчо це питання не врегульоване.

Кличко закликав депутатів Верховної Ради та Кабмін прискорити розробку і впровадження норм та критеріїв надання послуг такими закладами, щоб був законодавчий контроль за їх діяльністю.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня у Харкові сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей. Загинули 16 осіб, 11 осіб постраждали.

На позачерговому засіданні уряду 21 січня міністр соціальної політики Марина Лазебна поінформувала, що в реєстрі надавачів соціальних послуг немає будинку для літніх людей в Харкові, де сталася пожежа. Він працював у неправовому полі.