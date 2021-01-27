Відповідальність за неналежну роботу будинків для літніх буде посилена – Шмигаль

В Україні посилять відповідальність за неналежну роботу будинків для літніх людей, а також перевірять умови проживання у таких закладах.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, передає кореспондент Укрінформу.

"Минулого тижня у Харкові сталася жахлива трагедія, коли під час пожежі в будинку для людей похилого віку загинули 15 наших громадян... Зараз ідуть перевірки всіх таких будинків. Ми перевіримо умови проживання і перебування людей, і відповідальність за неналежний стан роботи таких закладів значно посилиться", - наголосив глава уряду.

Він висловив сподівання на ухвалення найближчим часом відповідних законодавчих і нормативних актів, які врегулюють діяльність у цій сфері і зроблять її більш безпечною для громадян.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці загинули 15 людей.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

За даними Харківської ОДА, цей заклад не значиться в жодному реєстрі.

Чотирьом особам - власнику домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендарю будинку та його дружині - директору приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратору, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований, оголосили підозри за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).

Слідством перевіряються такі основні причини трагедії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем у побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.

23 січня усім підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Під час судових засідань стало відомо, що джерелом займання став електроприлад (обігрівач).

24 січня в міському хоспісі помер один із врятованих. У міськраді повідомили, що смерть 80-річного чоловіка спричинена хронічними тяжкими захворюваннями.

Фото: КМУ