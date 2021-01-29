Дані про недержавних надавачів соцпослуг не надали 4 області – Лазебна

Найближчим часом будуть оприлюднені результати перевірок надавачів соціальних послуг недержавного сектору, ініційованих урядом у зв’язку з трагедією в Харкові. Наразі інформацію не надали ще 4 області - Запорізька, Закарпатська, Київська та Одеська.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна під час виступу в парламенті під час Години запитань до уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі така робота триває по всіх регіонах України. Моніторингом займається національна соціальна сервісна служба. Найближчим часом будуть оприлюднені результати перевірки та зроблені висновки. Але я вже хочу вам надати оперативні дані: станом на кінець дня вчора проведено роботи з виявлення та перевірки надавачів соціальних послуг недержавного сектору в 20 областях та місті Києві. Ще нам не надали інформацію Закарпатська, Запорізька, Київська та Одеська області. Але за тими регіонами, де вже ми бачимо, що перевірено недержавні надавачі соціальних послуг, і їх виявилося 334. Кількість осіб, які проживають в таких закладах, - 1030 людей», - поінформувала Лазебна.

Вона нагадала, що Кабінет Міністрів організував роботу обласних державних адміністрацій та ДСНС з виявлення та перевірки діяльності закладів для літніх людей в областях.

«Міністерство соціальної політики надало рекомендації та алгоритм щодо проведення перевірок департаментами соціального захисту ОДА на предмет відповідності виявлених суб’єктів критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, які затверджені в постанові уряду від 3 березня 2020 року № 185», - додала міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня у Харкові сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей. Загинули 16 осіб, 11 осіб постраждали.

На позачерговому засіданні уряду 21 січня міністр соціальної політики Марина Лазебна поінформувала, що в реєстрі надавачів соціальних послуг немає будинку для літніх людей в Харкові, де сталася пожежа. Він працював у неправовому полі.