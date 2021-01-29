У Києві – знову сніг: як прибирають вулиці та дороги

У Києві другий день поспіль триває снігопад.

Як передає Укрінформ, на дорогах працює спецтехніка.

Снігопад у Києві/ Фото Євгена Котенка, Геннадія Мінченка

На брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що у зв'язку зі снігопадами столичні дорожники продовжують працювати в посиленому режимі.

"Дорожники і комунальні служби столиці продовжують працювати в посиленому режимі. Протягом минулої ночі місто прибирали 361 одиниця спецтехніки «Київавтодору». У всіх районах працювали колони техніки та бригади з ручного прибирання. Продовжують зараз розчищати сніг у столиці та протягом усього дня. Наше головне завдання - забезпечити нормальний трафік у місті та своєчасно чистити тротуари, зупинки громадського транспорту", - сказав Кличко.

Він зазначив, що у столиці вистачає реагентів та сухих сумішей, аби обробляти дороги, мости і шляхопроводи. За його словами, тільки минулої доби використали: 1,8 тис. тонн солі, майже 1,5 тис. тонн суміші солі з піском, 232 тис. літрів рідких хлоридів.

Також Кличко закликав водіїїв не залишати свої автівки на проїжджій частині доріг, у недозволених місцях, бо це ускладнює і рух транспорту в місті, і роботу комунальної техніки.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні у п’ятницю, 29 січня, опади у вигляді снігу очікуються у більшості областей, на дорогах ожеледиця, температура повітря вдень від 3° морозу до 7° тепла.