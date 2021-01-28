Земельна ділянка для Укркінохроніки: МКІП звернулося до Кличка

МКІП не підтримує проєкт рішення комісії КМДА з виділення Укркінохроніці у постійне користування ділянки, де розташований Національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, без урахування інтересів обох закладів.

Про це повідомляє пресслужба МКІП, передає Укрінформ.

«Міністерство культури та інформаційної політики звернулося з повторним листом до мера Києва з вимогою не допустити надання у постійне користування для ДП “Українська студія хронікально-документальних фільмів” (Укркінохроніка) земельної ділянки, на якій розміщено один із корпусів Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого», - йдеться у повідомленні.

У МКІП зазначають, що Укркінохроніка та університет ім. Карпенка-Карого відносяться до сфери управління міністерства згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Раніше до МКІП звернувся ректор КНУ ім. Карпенка-Карого професор Олексій Безгін з проханням посприяти призупиненню розгляду комісією Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин відведення у постійне користування ділянки в Києві по вул. Євгена Коновальця, 18 державному підприємству «Українська студія хронікально-документальних фільмів».

Проєкт порядку денного засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин на 27 січня передбачав повторний розгляд проєкту відповідного рішення Київради.

Як нагадали у МКІП, у червні 2020 року міністерство наголошувало, що відведення у постійне користування має здійснюватися між усіма суб’єктами, що знаходяться за вказаною адресою, і зауважили, що у поточній редакції проєкт рішення Київради не підтримується МКІП.