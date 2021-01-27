У центрі Києва обмежили рух - провалився асфальт
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Укрінформ
У Києві у зв’язку з пошкодженням комунікацій обмежено рух на перетині вулиць Саксаганського і Великої Васильківської.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК "Київавтодор" у Фейсбуці.
"На перетині вулиць Саксаганського і Великої Васильківської працівники ШЕУ Голосіївського району виявили провал покриття. Попередня причина – аварія на комунікаціях "Київводоканалу", - йдеться у повідомленні.
Нині працівники ШЕУ Голосіївського району огородили ділянку. На місце виїхала аварійна бригада «Київводоканалу».
Також у Голосіївському районі через аварію на кабельних мережах обмежено прохід пішоходів на тротуарі на вул. Васильківській біля будинку №23. Нині тривають відновлювальні роботи.
Фото: Київавтодор