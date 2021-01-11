У Києві через аварію на колекторі провалилася дорога

У Києві через аварію на колекторі виник провал на проїжджій частині вулиці Ушакова.

Як передає Укрінформ з посиланням на ПрАТ «АК «Київводоканал», на каналізаційному колекторі діаметром 1200 мм по вулиці Ушакова внаслідок дії газової корозії та пошкодження залізобетонного трубопроводу виник провал на проїжджій частині навпроти будинку №16.

"Фахівці Київводоканалу провели попереднє обстеження та локалізували місце пошкодження і наразі проводять визначення обсягів пошкодженої ділянки, що підлягає відновленню", - йдеться у повідомленні.

Місце провалу огороджене, рух транспорту здійснюється однією смугою.

Як повідомили на підприємстві, Київводоканал не має технічної можливості самостійно виконувати роботи на колекторах такого великого діаметру, тому в таких випадках зазвичай звертається до підрядних організацій.

У вівторок, 12 січня, планується завершити обстеження, після чого буде сформовано технічне завдання на реконструкцію, і після проведення тендерної процедури підрядна організація розпочне роботи.

Станом на зараз жодних обмежень у водопостачанні та водовідведенні прилеглих будинків немає.

Як повідомляв Укрінформ, 4 січня на проїжджій частині вулиці Великої Васильківської у центрі Києва утворився провал.