У Києві вшанували пам'ять перших Героїв Небесної Сотні

У центрі Києва відбулася хода памяті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники ходи запалили лампадки та поклали квіти до меморіальних дошок майданівців Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника та Олександра Бадери.

Хода пам'яті з ушанування перших загиблих Героїв Небесної Сотні / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

У рамках акції біля пам'ятного знака Сергієві Нігояну відбулося богослужіння за першими полеглими Героями Небесної Сотні.

Як повідомлялося, зранку 22 січня 2014 року зазнав смертельного поранення у голову 21-річний Сергій Нігоян із Дніпропетровщини. Згодом смертельне вогнепальне поранення в серце дістав 25-річний білорус Михайло Жизневський. Обидва були активістами Майдану і брали участь у протестах фактично від самого їх початку.

Поранений цього дня 45-річний львів’янин Роман Сеник помер за кілька днів у лікарні. Також 22 січня у лісі під Києвом було виявлено тіло львів’янина Юрія Вербицького зі слідами тортур – активіста Майдану викрали невідомі просто з лікарні напередодні.

Через кілька днів від численних травм, яких зазнав 22 січня, помер ще один учасник Майдану – киянин Олександр Бадера.