У Львові пройшла «Тиха хода» пам'яті Героїв Небесної Сотні

Львів’яни вшанували «Тихою ходою» та молитвою пам'ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні: Юрія Вербицького, Романа Сеника, Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Олександра Бадери.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Збір учасників ходи відбувся на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку о 18.00 год. Понад сотня людей зібралися з прапорами, квітами, запалили лампадки і колоною йшли через центр Львова до Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Колона рухалася тихо, без музичного супроводу та без вигуків. Участь у ході взяли родини Героїв Небесної Сотні зі Львівщини, учасники Революції Гідності, представники вірменських та білоруських спільнот, представники влади, мешканці міста.

Попереду колони учасники ходи несли фотографії Юрія Вербицького, Романа Сеника, Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Олександра Бадери, які загинули в перші дні протистояння на Майдані. За ними активісти несли плакат з гаслом: «Герої не вмирають».

Організатором ходи є Музей Гідності у Львові спільно зі Студентським Братством Львівщини.

На Меморіалі пам’яті відбувся молебень, який провели священнослужителі Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Після молитви хор “Гомін” виконав “Плине кача” і Гімн України.

Як повідомлялося, зранку 22 січня 2014 року зазнав смертельного поранення у голову 21-річний Сергій Нігоян із Дніпропетровщини. Згодом смертельне вогнепальне поранення в серце дістав 25-річний білорус Михайло Жизневський. Обидва були активістами Майдану і брали участь у протестах фактично від самого їх початку. Поранений цього дня 45-річний львів’янин Роман Сеник помер за кілька днів у лікарні. Також 22 січня у лісі під Києвом було виявлено тіло львів’янина Юрія Вербицького зі слідами тортур – активіста Майдану викрали невідомі просто з лікарні напередодні. Через кілька днів від численних травм, яких зазнав 22 січня, помер ще один учасник Майдану – киянин Олександр Бадера.

Фото: ЛОГА