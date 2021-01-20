Влада Києва хоче повернути школярів за парти 25 січня

Столична влада налаштована відновити з 25 січня навчання в усіх школах міста.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Враховуючи, що суворий карантин завершується в кінці цього тижня, уряд має ухвалити рішення, як далі вчитимуться школярі. Ми ж налаштовані відновити з 25 січня навчання в усіх школах міста. До навчального процесу повернеться також початкова школа з 1 по 4 клас", - сказав Кличко.

Також, за його словами, до навчання мають повернутися учні старших, особливо випускних, класів, аби належно підготуватися до атестації, ЗНО та вступної кампанії у вищі навчальні заклади.

Він нагадав, що механізм змін до навчального процесу в столиці відпрацьований.

"У разі необхідності, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, буде застосована змішана система навчання - це коли на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів", - сказав він.

За його словами, міська влада буде ухвалювати рішення про припинення навчання в окремих класах та школах, виходячи із ситуації із захворюваністю, тобто керівництво закладів закриватиме на карантин школи або окремі класи.

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Водночас він повідомив, що столичні садки продовжують працювати у звичайному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до Міністерства освіти і науки та Кабінету Міністрів з пропозицією відновити навчання у молодшій школі для учнів перших-четвертих класів.

В Україні з 8 січня почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені по 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19.