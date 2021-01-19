Памяті «кіборгів»: столичний музей провів відеоекскурсію про оборону ДАП

Національний музей історії України у Другій світовій війні провів 18 січня відеоекскурсію «Вони вистояли. Не витримав бетон», присвячену Дню пам’яті «кіборгів».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Як відомо, бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 20-х чисел січня 2015 року. Один з героїв нашої виставки - старший лейтенант Євген Подолянчук, командир групи 3-го полку спецпризначення. Він - один із тих, хто заплатив власним життям за оборону Донецького аеропорту. Він був одним з перших, хто опинився в ДАП, на початку квітня 2014 року в складі групи, завданням якої була охорона стратегічного об’єкта. В ніч з 25 на 26 травня група терористів – так званий батальйон «Восток» під командуванням зрадника української присяги, експрацівника СБУ Олександра Ходаковського – спробувала захопити об’єкт. Українські військові, серед яких був Подолянчук, дали гідну відсіч ворогу», - розповів старший науковий співробітник музею Богдан Гальчинський.

Він зазначив, що з вересня ситуація з кожним днем загострювалася, терористи, російські бойовики, зрозумівши, що захопити цілим, неушкодженим Донецький аеропорт не вдасться, почали використовувати важку техніку – системи залпового вогню «Ураган», «Град», танки та іншу важку артилерію.

«Один з таких боїв розгорнувся 14 вересня на так званій позиції «Єнот», що в старому терміналі, де була невелика кількість бійців, на допомогу яким прийшов Подолянчук. Бій розпочався вранці і тривав до пізнього вечора. Наші бійці мужньо трималися і почали відступати тільки тоді, коли на позиції спалахнула пожежа. Євген прикривав відхід і отримав смертельне осколкове поранення в голову. Йому було 23 роки», - згадує Гальчинський.

За його словами, бійці, які брали участь в тому бою на позиції «Єнот», вважають, що саме після тієї битви захисників Донецького аеропорту почали називати «кіборгами».

«Вперше цю назву вимовив проросійський бойовик в одному з інтерв’ю російським телеканалам, коли намагався пояснити, чому озброєні до зубів бойовики довгий час не могли зламати опір невеличкої групи захисників Донецького аеропорту. Слово «кіборги» стало популярним, швидко поширилося в ЗМІ, в соцмережах. А невдовзі з’явилася ціла серія спеціальних нарукавних знаків – шевронів для військовослужбовців-захисників Донецького аеропорту», - зауважив науковець.

Він також розповів про одного з найвідоміших учасників битви за Донецький аеропорт – начальника штабу та заступника командира танкового батальйону 93-ї механізованої бригади - майора Євгена Межевікіна, який в одному з боїв за ДАП знищив 2 російські танки. Про добровольця Олександра Чапкіна, якому 15 грудня 2014 року під вогнем вдалося врятувати життя свого командира Межевікіна та екіпаж танка. Про ще одного героя-кіборга - розвідника 74-го окремого розвідувального батальйону, молодшого сержанта Романа Гребенюка з Донбасу, який тричі проходив ротацію в Донецькому аеропорту і залишив його 17 січня 2015 року на броні БТР. Про солдата-танкіста Богдана Пантюшенка, який був у складі першої окремої танкової бригади ЗСУ. Вона 18 січня 2015 року йшла на підмогу захисникам ДАП і в результаті нескоординованих дій прорвалася аж до Петрівського мосту, опинившись практично в передмісті самого Донецька, була оточена та захоплена в полон. В полоні у терористів Пантюшенко перебував практично 5 років. Урешті-решт у результаті важкої і тривалої роботи 29 грудня 2019 року його вдалося обміняти.

«Друга половина січня 2015 року стала найтрагічнішою, найважчою в історії битви за Донецький аеропорт. Після 10 січня посилилась інтенсивність обстрілів. 13 січня була фактично повністю зруйнована і впала навігаційна вежа. А від нового терміналу з кожним днем залишалося все менше і менше – суцільні руїни та уламки. Вважалося, що битва за Донецький аеропорт тривала 242 дні - з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. Однак це не так, тому що дослідження, записи очевидців та учасників тих подій дозволяють встановити, що бойові дії тривали на кілька днів довше», - заявив Гальчинський.

Він нагадав, що 19 січня ДАП був підірваний внаслідок того, що терористам вдалося закласти вибухівку. Та ще кілька днів серед руїн аеропорту залишалися українські бійці – живі та загиблі.

«22 січня українське військове командування вже звітувало про те, що на цьому об’єкті не залишилося жодного українського воїна. Але це вочевидь була неправда, тому що впродовж наступних двох днів на деяких об’єктах, зокрема на так званій «пожарці», продовжували утримувати оборону українські воїни», - розповів Гальчинський.

Говорячи про долю останніх захисників ДАП, музейник зазначив, що вона склалася по-різному і дуже трагічно.

Зокрема, старший лейтенант Іван Зубков, заступник командира роти з вогневої підтримки 90-го аеромобільного батальйону, був у числі останніх захисників Донецького аеропорту. До нового терміналу він прибув 18 січня 2015 року. Вже через день дістав вогнепальне поранення, але лишився і далі тримати оборону. Після того, як будівля терміналу була висаджена в повітря, Іван опинився під завалами. Деякий час він залишався живим і навіть зміг зателефонувати своїй родині. Тільки навесні тіло Івана знайшли, підняли з руїн та опізнали завдяки експертизі ДНК.

Серед останніх захисників ДАП був і Ігор Браневицький – навідник 90-го окремого аеромобільного батальйону. Після багатогодинного очікування допомоги та підтримки, яка так і не прийшла, останні захисники аеропорту були захоплені в полон. 21 січня 2015 року просто неподалік руїн аеропорту відбувся перший допит. На фотографії зафіксовано момент, коли одіозний ватажок терористів Гіві допитує поранених. Терористів цікавило, хто з українських бійців був кулеметником, який їм сильно заважав у розгортанні атак. Кулеметником назвався Ігор Браневицький. Після цього його дуже жорстоко побили, а коли він знепритомнів, ще один ватажок терористів - Моторола - двома пострілами в голову вбив бійця.

Гальчинський додав, що вже з перших місяців війни на Донбасі, ще з 2014 року, в музеї розпочалася кропітка робота: збирання експонатів, збереження артефактів, які нині представлені в експозиції «Український Схід», в розділі, що розповідає про бойові дії за Донецький аеропорт. Він запросив усіх після закінчення карантину відвідати музей і ознайомитися з цією експозицією, яка містить унікальні матеріали про захисників ДАП і героїв російсько-української війни.

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Як відомо, 15 січня в Україні відзначають День пам’яті захисників Донецького аеропорту. Його було встановлено за ініціативи українських воїнів, які 242 дні боронили цей стратегічний об’єкт. За стійкість, безстрашність і непереможність українських захисників ДАП назвали «кіборгами», а форпост українських кіборгів став символом мужності, оплотом українського духу.