У Маріуполі на Донеччині вшанували пам'ять загиблих захисників аеропорту «Донецьк».

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті міської ради Маріуполя.

Зазначено, що військовослужбовці та представники муніципалітету поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку воїнам, які віддали свої життя за Україну.

У Маріуполі вшанували пам'ять загиблих захисників ДАП / Фото: Маріупольська міська рада

Начальник відділу оборонно-мобілізаційної роботи та забезпечення режимних заходів міського департаменту з питань безпеки та запобігання корупції Володимир Могильний підкреслив, що Донецький аеропорт став символом нескореності, зразком найвищого героїзму українських військовослужбовців.

Присутні вшанували пам'ять загиблих кіборгів хвилиною мовчання.

Як повідомлялося, 16 січня в Україні відзначається День пам’яті захисників Донецького аеропорту, встановлений за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили цей стратегічний об’єкт. За стійкість, безстрашність і непереможність українських захисників ДАПу назвали «кіборгами».

Оборона Донецького аеропорту від російських окупантів тривала з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року.

На січень 2015 року припадають найкривавіші та найзапекліші бої. 13 січня внаслідок масованих ворожих обстрілів завалилася диспетчерська вежа, зображення якої стало символом оборони аеропорту. Далі бої точилися за поверхи нового терміналу. 18-20 січня українські військові утримували перший поверх, а підвал та верхні поверхи контролював ворог.

Окупанти, скориставшись перемир’ям для евакуації своїх убитих і поранених, замінували перекриття будівлі та підірвали їх. У ці дні, в результаті підриву терміналу, загинули 58 захисників-«кіборгів». Загалом, за офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули близько 100 військових.

Фото: mariupolrada.gov.ua