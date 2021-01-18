Кіборги пропонують назвати на честь захисників ДАП вулиці Львова

У Львові захисники Донецького аеропорту пропонують присвоїти імена загиблих кіборгів вулицям та школам міста.

Про це повідомив директор Будинку воїна, «кіборг» Олег Височанський, передає Укрінформ.

«Для нас важливо, щоб про тих людей, які захищали Донецький аеропорт, не забули. Найменше, що ми можемо зробити для загиблих, - це пам'ятати про них. Тому є необхідність присвоювати вулицям, школам, в яких навчалися загиблі кіборги, їх імена. В Солонці новий квартал назвали на честь захисників ДАПу. У Львові жодної вулиці. Ми з 2017 року звертаємося до місцевої влади назвати одну з них іменем Героя України Ігоря Зінича. Поки нас не чують. Але ми цього доб’ємося, бо він наш», - розповів Височанський.

Він нагадав, що Ігор Зінич - медик, який відмовився від евакуації з аеропорту. «Сказав, що не покине ДАП, допоки тут залишається хоч один боєць 80-ки», - додав Височанський.

Під час зустрічі кіборгів з головою Львівської ОДА Максимом Козицьким 16 січня, очільник облдержадміністрації пообіцяв посприяти у розв'язанню питання щодо присвоєння імен новітніх українських Героїв вулицям, проспектам та школам Львова.

«Ми спільно напрацюємо дорожню карту вирішення цієї проблеми та найближчим часом звернемося до міської влади про підтримку такої ініціативи. Бо оборона Донецького аеропорту, окрім беззаперечної людської мужності, має свої імена", - Козицький.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2020 року на Городоччині у селі Дубаневичі, відкрили новозбудовану школу, якій присвоїли ім'я українського військового, сержанта 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України, учасника російсько-української війни, кіборга Івана Альберта.

Оборона Донецького аеропорту тривала з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. 242 дні українські військові, добровольці, медики та волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ та проросійським бойовикам, затято відстоюючи малесенький клаптик української землі. Загалом, за офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули близько 100 військових.