Нацкомісія підвищила тариф на холодну воду для жителів приватного сектору Києва

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, переглянула тариф на холодну воду та водовідведення для споживачів приватного сектору Києва. З 1 січня тариф зріс з 22,99 грн за кубометр до 25,38 грн.

Про це йдеться у повідомленні ПрАТ "Київводоканал", передає Укрінформ.

«Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 січня 2021 р. встановлено тариф на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів приватного сектору м. Києва у розмірі 25,38 грн (у т. ч. ПДВ 4,23 грн) за 1 кубометр", - йдеться у повідомленні.

У структурі тарифу 13,344 грн припадає на водопостачання, 12,036 грн - на водовідведення.

Тариф на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем наразі лишається незмінним.

Також НКРЕКП переглянула, окрім Київводоканалу, тарифи на водопостачання та водовідведення для ще понад 100 підприємств.