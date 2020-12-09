Вода в кранах українців де-юре може стати не питною - фахівець

Вода у кранах українців формально може стати непитною через невиконання терміну вимог щодо її якості до 1 січня 2022 року.

Про це заявив директор Асоціації водоканалів «Укрводоканалекологія» Олександр Шкінь під час дискусії в Укрінформі на тему: «Водна безпека країни: від розуміння поточного стану до конкретних дій».

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«Де-юре вода в кранах може стати технічною, якщо МОЗ наполягатиме на європейських показниках-індикаторах. МОЗ вимагає показників, які в більшості країн світу та ЄС умовно кращі. Наприклад, Ізраїль допускає показник заліза 1 мг/л, і це не впливає на здоров’я, а нам кажуть: має бути 0,2 мг/л, як у Євросоюзі. Або жорсткість води у ЄС становить 7 мг/л, а жорсткість впливає на накип у чайнику або на якість прання білизни. Тобто, є індикаторні показники, які взагалі не впливають на здоров’я. Україні слід нормативно врегулювати це питання і розписати програму, яким чином поступово наближатись до цих показників. Усі країни це зробили, а в нас взяли директиву мінімальних показників ЄС і зробили їх обов’язковими», - наголосив Шкінь.

Він пояснив, що в європейській директиві є пункт про те, що кожна держава приймає за цими індикаторами і показниками своє рішення, в Україні ж такої нормативної бази не створено, але є вимоги МОЗ до цих індикаторів.

За словами Шкіня, щоб довести ці показники до тих, яких вимагає МОЗ, потрібно близько 5 млрд євро лише для реконструкції усіх очисних споруд і каналізацій, а щоб стабілізувати всю інфраструктуру водопостачання в країні, потрібно 40 млрд євро.

«Потреба у відновленні основного фонду становить близько 40 млрд євро, приблизно 1 тис. євро на одну особу, яка проживає в Україні, і це підтверджується різними розрахунками з різних джерел. Приблизно половину інвестицій потрібно у систему водопостачання, а іншу половину - у водовідведення на всі великі й малі підприємства. Я вже не кажу про доступ до каналізації, чого вимагає європейська директива. Це окрема тема, і там взагалі незрозуміло, скільки потрібно коштів, і це щоб тільки підтримати у більш-менш робочому стані ці мережі», - наголосив Шкінь.

За його словами, низькі порівняно з європейськими тарифи на воду, недосконале законодавство і постійна збитковість роботи підприємств практично знівелювали інвестиційні можливості України.

«У державах ЄС 80% інвестицій – це гранти державам, які приєдналися, а 20% - дешеві кредити. Також тарифи на підприємствах Європи - від 3 до 7 євро за кубічний метр, а в Україні у середньому тариф становить 60 євроцентів, тому розраховувати на інвестиційні програми дуже складно. Недосконале законодавство і постійна збитковість роботи підприємств всі ці роки практично знівелювали інвестиційні можливості за рахунок тарифів», - наголосив Шкінь.

За його словами, зношення основних фондів у системі водопостачання України становить близько 70%, що призводить до частих і системних аварій, порушення водопостачання, завдає значних збитків екології тощо.

В Україні дослідження проб питної води здійснюються згідно із запровадженими Мінохорони здоров'я 1 липня 2010 року «Гігієнічними вимогами до води питної, призначеної для споживання людиною».

Згідно з вимогами, до 1 січня 2022 року має бути досягнуто відповідних показників якості води відповідно до норм Європейського Союзу.