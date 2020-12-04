Водоочистка у Маріуполі: фахівці з Франції визначають місце побудови заводу

У Маріуполі фахівці з Франції проводять дослідження джерел води для визначення місця розташування майбутнього водоочисного заводу.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Як зазначається, французькі фахівці проводять дослідження джерел води та збирають дані з геології. На основі цього зможуть визначити, де розташовані найбільш оптимальні місця водозабору, та локацію для побудови заводу. Паралельно буде проводитися робота щодо генеральних схем і підготовки техніко-економічного обґрунтування для майбутнього водоочисного заводу.

Президент французької компанії Beten Ingenierie Жан Рош під час робочої зустрічі з представниками влади міста зазначив, що вже скоро з’являться перші напрацювання, а після розроблять основні пункти плану роботи.

Так, протягом тижня делегація з Франції вивчала у Маріуполі питання співпраці з містом. Робота велася, в тому числі, в напрямку реалізації проєкту модернізації системи водопостачання міста.

Заступник міського голови Михайло Когут підкреслив, що співпраця з Францією дозволить втілити в життя цей проєкт на високому, європейському рівні. «Завдяки цьому Маріуполь стане прикладом для інших міст України у модернізації водопостачання», - заявив Когут.

Читайте також: У Маріуполі запустили нову насосну станцію

Як повідомляв Укрінформ, Франція надасть 64 млн євро кредитних коштів під 0,08% річних для реалізації проєкту забезпечення міста Маріуполя питною водою найвищого стандарту і якості.

Проєкт щодо питної води в Маріуполі започатковано в січні 2019 року, відтоді було проведено фінансові й адмінпроцедури для його запуску.

Планується, що нова станція питної води буде введена в експлуатацію в Маріуполі в 2023-му, якнайпізніше у 2024 році. Проєктом також передбачено, враховуючи питання використання водних ресурсів водосховища, розробку до 2040 року Генерального плану з удосконалення системи водопостачання та водовідведення міста.

Реалізовувати масштабний проєкт з модернізації системи постачання питної води міста допоможуть такі провідні французькі компанії, як Stereau та Beten. Таким чином, французькі підприємства надаватимуть супровід Маріупольській міській адміністрації та Міськводоканалу щодо поліпшення продуктивності та робочих характеристик системи.