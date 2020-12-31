У Києві в новорічну ніч відновлять освітлення на Шулявському мосту

У ніч із 31 грудня на 1 січня на Шулявському шляхопроводі, де нещодавно впали ліхтарі, відновлять освітлення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У ніч із 31 грудня на 1 січня мережа зовнішнього освітлення працюватиме в штатному режимі. Роботи зі встановлення опор освітлення, відновлення контактної мережі тролейбусу та мережі зовнішнього освітлення виконано підрядником у межах гарантійних зобов’язань власним коштом", - йдеться у повідомленні.

Пресслужба додала, що фахівці Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій та генпроєктувальники додатково перевірили розрахунки несучої здатності конструкцій основ опор освітлення і підтвердили, що були неякісно виконані зварювальні шви основ опор освітлення на заводі-виробнику. Брак зазначених конструкцій усунуто, а заводу-виробнику конструкцій основ опор освітлення висунуто претензію.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня сталося падіння трьох опор освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Опори розташовані на смузі руху в напрямку вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка.

Внаслідок інциденту пошкоджені 9 автомобілів. Постраждалих немає.