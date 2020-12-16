Кличко сказав, хто заплатить власникам потрощених авто на Шулявському мосту

Київський міський голова Віталій Кличко висловив обурення тим, що на відкритому рік тому Шулявському мосту впали три опори освітлення, і наголосив, що опори генпідрядник мінятиме власним коштом та вішкодує збитки власникам пошкоджених автомобілів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Кличко заявив на брифінгу.

"Учорашній інцидент на Шулявському мосту обурив киян, і я також вкрай обурений тим, що на шляхопроводі, відкритому рік тому, впали три опори освітлення. На новий міст підрядник давав гарантію 50 років", - наголосив Кличко.

За його словами, фахівці обстежили всі опори освітлення, і ті, що викликали сумніви щодо надійності укріплення, демонтували. Вночі підрядник здійснив демонтаж шести опор та оперативно встановить стовпи з посиленням конструкцій.

"Генпідрядник, який давав гарантію на експлуатацію об’єкту, здійснить усі роботи власним коштом. Також "Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд" як замовник будівництва звернеться в суд щодо відшкодування підрядником збитків за пошкоджені автомобілі", - заявив мер Києва.

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Кличко повідомив, що вчора він звернувся до правоохоронців щодо встановлення причин падіння трьох опор, щоб винні понесли відповідальність.

"За якість робіт на об’єкті відповідає генпідрядник. Висновки щодо якості робіт та безпечності експлуатації об’єкту надає компанія з технічного нагляду як незалежна організація", - сказав Кличко.

Крім того, прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

"Ми розраховуємо, що розслідування буде оперативним і прозорим, щоб усі винні понесли відповідальність", - наголосив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня сталося падіння трьох опор освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Опори розташовані на смузі руху в напрямку вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка.

Внаслідок інциденту пошкоджені 9 автомобілів. Постраждалих немає.