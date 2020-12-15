На Шулявському мосту впали три стовпи - рух паралізований
Про це повідомляє «Київ Оперативний».
«Справжній транспортний колапс на Шулявці. На оновленому шляхопроводі впали одразу три стовпи освітлення. Рух транспорту паралізовано у всі 4 сторони», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Патрульна поліція Києва, рух транспорту обмежено у напрямку станції метро Дорогожичі.
"У зв'язку з падінням стовпів лінії електропередач на Шулявському шляхопроводі рух обмежено у напрямку ст. м. Дорогожичі. Обирайте інші маршрути пересування містом, аби уникнути незручностей", - йдеться у повідомленні.
Причини падіння трьох опор освітлення на транспортній розв’язці на Шулявському шляхопроводі встановлюватимуть правоохоронні органи, про це повідомляє пресслужба КМДА.
«Генеральний підрядник реконструкції шляхопроводу вже звернувся із заявою до поліції. Також до поліції з відповідною заявою звернувся замовник виконання робіт – КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», - йдеться у повідомленні.
На даний час на місці події працюють представники дирекції, фахівці КП «Київпастранс» та аварійна бригада КП «Київміськсвітло».
Наразі рух тролейбусів №22, 27, 30, 42 організовано: №22 – до вул. Дегтярівської та Індустріального шляхопроводу; №27 – ст. м. «Почайна» – вул. Дегтярівська; №30 – через Повітрофлотський проспект (в обидва напрямки) – ст.м. «Лук’янівська»; №42 – до Індустріального шляхопроводу.
Шулявський шляхопровід закривали з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію.
Крім вкладання верхніх шарів асфальту на шляхопроводі, біля з’їздів з нього переклали інженерні мережі, змонтували нові опори освітлення, впорядкували підземний пішохідний перехід.