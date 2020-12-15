На Шулявському мосту впали три стовпи - рух паралізований

Причини падіння трьох опор освітлення на транспортній розв’язці на Шулявському шляхопроводі встановлюватимуть правоохоронні органи, про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Генеральний підрядник реконструкції шляхопроводу вже звернувся із заявою до поліції. Також до поліції з відповідною заявою звернувся замовник виконання робіт – КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», - йдеться у повідомленні.

На даний час на місці події працюють представники дирекції, фахівці КП «Київпастранс» та аварійна бригада КП «Київміськсвітло».

Наразі рух тролейбусів №22, 27, 30, 42 організовано: №22 – до вул. Дегтярівської та Індустріального шляхопроводу; №27 – ст. м. «Почайна» – вул. Дегтярівська; №30 – через Повітрофлотський проспект (в обидва напрямки) – ст.м. «Лук’янівська»; №42 – до Індустріального шляхопроводу.