Момент падіння стовпів на Шулявському мосту потрапив на камери

Відеокамери зафіксували безпосередній момент падіння трьох ліхтарних стовпів на Шулявському шляхопроводі у столиці.

Відповідне відео розмістив у Твіттері «Київ оперативний», передає Укрінформ.

На записах відеокамер видно, що опори освітлення падають практично синхронно.

Більш наглядний відос із падінням стовпів на Шулявському шляхопроводі



Відео з іншого ракурсу: https://t.co/GLjT7DeJLU pic.twitter.com/4ee9GTOFKs — Киев Оперативный (@KyivOperativ) December 15, 2020

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня сталося падіння трьох опор освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі.

Відео моменту сьогоднішнього синхронного падіння стовпів на Шулявському шляхопроводі



Раніше про цю подію: https://t.co/iiUyhXFoIm pic.twitter.com/AiAqtYAdel — Киев Оперативный (@KyivOperativ) December 15, 2020

Внаслідок інциденту пошкоджені 9 автомобілів. Постраждалих серед громадян немає.

Причини падіння опор освітлення встановлюють правоохоронні органи.

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«За фактом падіння трьох електроопор на Шулявському шляхопроводі у Києві відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд)», - повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.