Момент падіння стовпів на Шулявському мосту потрапив на камери

Момент падіння стовпів на Шулявському мосту потрапив на камери

Відео
Укрінформ
Відеокамери зафіксували безпосередній момент падіння трьох ліхтарних стовпів на Шулявському шляхопроводі у столиці.

Відповідне відео розмістив у Твіттері «Київ оперативний», передає Укрінформ.

На записах відеокамер видно, що опори освітлення падають практично синхронно.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня сталося падіння трьох опор освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі.

Внаслідок інциденту пошкоджені 9 автомобілів. Постраждалих серед громадян немає.

Причини падіння опор освітлення встановлюють правоохоронні органи.

Читайте також: Кличко назвав можливого винуватця аварії на Шулявському мосту

«За фактом падіння трьох електроопор на Шулявському шляхопроводі у Києві відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд)», - повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-