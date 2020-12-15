Кличко назвав можливого винуватця аварії на Шулявському мосту

Кличко назвав можливого винуватця аварії на Шулявському мосту

Укрінформ
Київський міський голова Віталій Кличко зазначив, що відповідальність за падіння опор на Шулявському мосту лежить на генеральному підряднику.

Як передає Укрінформ, про це Кличко повідомив у Телеграмі.

"Щодо ситуації, що трапилася на Шулявському шляхопроводі. Замовник будівництва - КП "Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд міста Києва" - звернувся із заявою до поліції. Також звернувся до правоохоронних органів і я. Зараз експерти та оперативно-слідча група на місці встановлюють причини падіння опор. Та обстежують інші опори на мосту", - повідомив Кличко.

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Кличко наголосив, що однозначно головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт. "Я переконаний, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини інциденту - щоб винні понесли відповідальність", - зазначив він.

Як повідомлялося, 15 грудня близько 14:00-15:00 сталося падіння трьох опор освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Опори розташовані на смузі руху в напрямку вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженка.

Причини падіння трьох опор освітлення на транспортній розв’язці на Шулявському шляхопроводі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Фото: kiev.klichko.org

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