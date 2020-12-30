Усі 40 постраждалих від вибуху на Позняках родин отримають нове житло — ОП

Усі 40 родин, помешкання яких зазнали руйнувань внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку на столичних Позняках, незабаром отримають право власності на нові квартири.

Як передає Укрінформ, про це із посиланням на народного депутата Лесю Забуранну (обрана за 216 виборчим округом м.Києва, на території якого розташований будинок, фракція "Слуга народу") повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Люди вже бачили свої помешкання й "залишилися задоволені", - зауважила депутат.

«Приємно констатувати, що напередодні новорічних свят Президент Володимир Зеленський укотре виконав свою обіцянку, продемонстрував гуманність та відповідальність, і всі 40 родин нарешті отримують омріяне житло. На сьогодні 24 постраждалі родини вже мають право власності на квартири. Ще 16 родин подали всі необхідні документи на оформлення права власності», – зазначила парламентарій.

Забуранна розповіла, що йдеться про помешкання у двох ЖК – «Кришталеві джерела» та «Лісова казка».

Водночас, за її словами, постає питання ремонту та облаштування отриманих квартир.

«Ми сподіваємося, що КМДА виконає свої обіцянки й надасть необхідну матеріальну допомогу для постраждалих родин для того, щоб вони могли зробити ремонти у своїх нових квартирах», – сказала народний депутат.

Вона зауважила, що нові квартири щонайменше на 10% більші за площею, ніж ті, які були в будинку на Позняках.

Як повідомлялося, вибух у багатоповерховому будинку на столичних Позняках стався 21 червня. Були пошкоджені 40 квартир одного під'їзду, зруйновані 16 квартир з 4-го по 9-й поверх. П'ятеро людей загинули. Загалом у цих 40 квартирах було зареєстровано 125 мешканців.

Наприкінці червня Президент вручив сертифікати на перші 12 нових квартир.

За даними ОП, у середині серпня нові оселі були знайдені для решти постраждалих мешканців. Помешкання підбирали за принципом метражу, який люди втратили, та кількістю кімнат. Площа квартир – від 60 кв. м до 80 кв. м.