Місто виплатить допомогу всім постраждалим від вибуху на Позняках - Кличко

Столична влада виплатить фінансову допомогу всім постраждалим мешканцям будинку на Позняках.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"Двом родинам, що отримали житло, місто вже виплатило фінансову допомогу на його ремонт та облаштування. Ще одна постраждала отримала документи на право власності і до кінця року отримає кошти від міста. Шість сімей, що вже мають документи на житло, в процесі отримання фінансової допомоги", - сказав Кличко.

Також, за його словами, сім родин завершують оформлення документів на право власності на житло. І після цього також отримають фінансову допомогу від міста.

Кличко наголосив, що місто виконує всі фінансові зобов’язання, що взяло перед постраждалими від вибуху у будинку на Позняках, де 40 родин залишилися без даху над головою.

"Допомогу на облаштування нового житла ми можемо виплачувати тільки після того, як люди це житло отримають, оформлять право власності на нього та відмовляться від житла в зруйнованому будинку. Квартири, нагадаю, надає Офіс Президента", - нагадав Кличко.

Він підкреслив, що кошти виділили з бюджету столиці для допомоги всім постраждалим мешканцям.

"Ці гроші нікуди не подінуться. Їх видаватимуть родинам після отримання документів на право власності на житло і наступного року", - повідомив він.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинули троє людей, ще п’ятеро травмовані. Доля щонайменше двох людей ще залишається невідомою.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).