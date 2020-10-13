Вибух на Позняках: мешканцям будинку почали повертати особисті речі

Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» розпочали повернення речей мешканцям будинку на Позняках, де в червні стався вибух.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» розпочали пошук та повернення особистих речей мешканцям будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, пошкодженого внаслідок вибуху у червні. Перед цим будинок укріпили", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники підіймаються сходами до квартир, збирають речі та майно та викладають через вікно до спеціальної люльки, яку підіймає та опускає кран. Із міркувань безпеки до квартир заходять лише рятувальники. Мешканці квартир знаходяться біля будинку і надають рятувальникам інформацію про майно та цінні речі, які необхідно забрати.

Як повідомляється, після повернення майна розпочнеться демонтаж аварійного під’їзду.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 13 серпня заявив, що нове житло отримали всі родини, які постраждали внаслідок вибуху газу в багатоповерховому будинку на столичних Позняках. Вибух там стався 21 червня. Було пошкоджено 40 квартир одного під’їзду, зруйновано 16 квартир з 4-го по 9-й поверх. П'ятеро осіб загинули. Загалом у цих 40 квартирах було зареєстровано 125 мешканців.