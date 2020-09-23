Вибух на Позняках: почались підготовчі роботи для укріплення зруйнованого будинку

У Києві розпочались підготовчі роботи до процесу укріплення будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в якому 21 червня 2020 року стався вибух.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Представники Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, разом із рятувальниками КАРС «Київська служба порятунку» та ГУ ДСНС України у м. Києві, оглянули аварійний 6-й під’їзд за допомогою колінчастого підйомника. За тиждень будівлю мають очистити від залишків сміття, після чого розпочнеться процес укріплення. Всередину утвореного провалу в будинку встановлять елементи кріплення для підтримки аварійних панелей", - йдеться у повідомленні.

В Управлінні з питань цивільного захисту пояснили, що після того, як пошкоджений вибухом будинок буде укріплений, мешканці зможуть потрапити до будівлі аби винести особисті речі. Зазначається, що коли вони заберуть своє майно, почнеться процес демонтажу будинку.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 13 серпня заявив, що нове житло отримали всі родини, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку на столичних Позняках. Вибух там стався 21 червня. Було пошкоджено 40 квартир одного під’їзду, зруйновано 16 квартир з 4-го по 9-й поверх. П'ятеро осіб загинули. Загалом у цих 40 квартирах було зареєстровано 125 мешканців.