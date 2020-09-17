Вибух на Позняках: до кінця року планують демонтувати конструкції будинку

Вибух на Позняках: до кінця року планують демонтувати конструкції будинку

Укрінформ
Розроблено робочий проєкт демонтажу будинку на Позняках, що постраждав від вибуху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міської влади.

"Отриманий позитивний висновок експертизи з розгляду робочого проекту демонтажу будинку № 1/5 на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі, де 21 червня стався вибух газу і було зруйновано один із під’їздів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп, у першу чергу, буде змонтована металева конструкція для підтримки аварійних конструкцій, що загрожують обваленням.

"Після закріплення аварійних конструкцій буде забезпечена можливість винесення речей мешканців постраждалих квартир працівниками рятувальної служби», – розповів він.

За його словами, в повному обсязі роботи з демонтажу конструкцій будинку планується завершити до кінця поточного року.

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У КМДА нагадали, що згідно із розпорядженням КМДА № 1232, на реалізацію проєкту «Заходи із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру у житловому будинку № 1/5 на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі м. Києва» було виділено кошти з резервного фонду столичного бюджету.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 13 серпня заявив, що нове житло отримали всі родини, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку на столичних Позняках. Вибух там стався 21 червня. Було пошкоджено 40 квартир одного під’їзду, зруйновано 16 квартир з 4-го по 9-й поверх. П'ятеро осіб загинули. Загалом у цих 40 квартирах було зареєстровано 125 мешканців.

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