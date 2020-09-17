Вибух на Позняках: до кінця року планують демонтувати конструкції будинку

Розроблено робочий проєкт демонтажу будинку на Позняках, що постраждав від вибуху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міської влади.

"Отриманий позитивний висновок експертизи з розгляду робочого проекту демонтажу будинку № 1/5 на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі, де 21 червня стався вибух газу і було зруйновано один із під’їздів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп, у першу чергу, буде змонтована металева конструкція для підтримки аварійних конструкцій, що загрожують обваленням.

"Після закріплення аварійних конструкцій буде забезпечена можливість винесення речей мешканців постраждалих квартир працівниками рятувальної служби», – розповів він.

За його словами, в повному обсязі роботи з демонтажу конструкцій будинку планується завершити до кінця поточного року.

У КМДА нагадали, що згідно із розпорядженням КМДА № 1232 , на реалізацію проєкту «Заходи із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру у житловому будинку № 1/5 на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі м. Києва» було виділено кошти з резервного фонду столичного бюджету.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 13 серпня заявив, що нове житло отримали всі родини, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку на столичних Позняках. Вибух там стався 21 червня. Було пошкоджено 40 квартир одного під’їзду, зруйновано 16 квартир з 4-го по 9-й поверх. П'ятеро осіб загинули. Загалом у цих 40 квартирах було зареєстровано 125 мешканців.