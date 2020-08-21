Вибух на Позняках: у Кличка сказали, коли візьмуться за демонтаж будинку

Будинок на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, в якому стався вибух 21 червня, потрібно зміцнити перед демонтажем, аби цей процес не загрожував новим обваленням.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту КМДА.

"Наразі фахівці Науково-дослідного проєктного інституту будівельного виробництва розробляють проєкт для зміцнення цієї споруди. Паралельно триває процес створення кріплення для неї. Усередину утвореного провалу вставлятимуть металеві конструкції, за допомогою яких підіпруть 9-й і 10-й поверхи", - йдеться у повідомленні.

Також буде встановлено наскрізну металеву балку, якою зафіксують аварійні плити, бо вони можуть випасти з боку двору.

«Керівництво міста поставило завдання повністю розібрати постраждалий від вибуху будинок до початку опалювального сезону. Тому після того, як його укріплять, одразу розпочнеться виніс особистих речей мешканців із квартир. Коли вони заберуть своє майно, почнемо розбирати будівлю. Наразі за її станом постійно стежать співробітники будівельної лабораторії, вони періодично приїжджають на місце і перевіряють поставлені маяки, які проводять усі необхідні виміри. Поки, за їхніми даними, будівля не руйнується, всі показники в межах норми», – зазначив начальник Управління з питань цивільного захисту Роман Ткачук.

Зокрема, для реалізації повного комплексу заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру в житловому будинку № 1/5 на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі виділено кошти з резервного фонду столичного бюджету. Згідно із розпорядженням КМДА № 1232, розпорядником цих коштів визначено Департамент будівництва та житлового забезпечення.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 13 серпня заявив, що нове житло отримали всі родини, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку на столичних Позняках. Вибух там стався 21 червня. Було пошкоджено 40 квартир одного під’їзду, зруйновано 16 квартир з 4-го по 9-й поверх. П'ятеро осіб загинули. Загалом у цих 40 квартирах було зареєстровано 125 мешканців.