Вибух на Позняках: мешканці будинку почали отримувати допомогу на ремонт нового житла

Постраждалі мешканці будинку на Позняках, де стався вибух, почали отримувати від міста фінансову допомогу на ремонт і облаштування нового житла.

Як передає Укрінформ, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Фейсбуці.

«Зустрівся з мешканцями будинку на Позняках, у якому 21 червня стався вибух. Всі вони вже отримали сертифікати на нове житло. Що стосується допомоги міста. Сьогодні одна з родин, що оформила необхідні документи, отримала від міста 300 тис. грн фінансової допомоги на ремонт нової домівки", - сказав він.

Кличко нагадав, що раніше Київрада підтримала пропозицію мера і виділила 20 млн грн на ремонт і облаштування нових квартир мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух.

"Кошти отримають 40 родин, які залишились без житла. Йдеться про те, щоб забезпечити людям ремонт та необхідні меблі і побутову техніку в нові квартири, що надав Офіс Президента», – зазначив Кличко.

За його словами, також місто надало допомогу постраждалим мешканцям у розмірі від 50 до 100 тис. грн. Крім того, фонд «Майбутній Київ» виділив їм по 2,5 тис. грн на відновлення втрачених документів.

Наразі люди, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької ,1/5, забезпечені тимчасовим житлом.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський заявив, що нове житло отримали всі родини, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку на столичних Позняках наприкінці червня.

Вибух стався 21 червня. Було пошкоджено 40 квартир одного під’їзду, зруйновано 16 квартир з 4-го по 9-й поверх. П'ятеро осіб загинули. Загалом у цих 40 квартирах було зареєстровано 125 мешканців.

У кінці червня Президент вручив сертифікати на перші 12 нових квартир. Помешкання підбирали за принципом метражу, який люди втратили, та кількістю кімнат. Площа квартир – від 60 кв. м до 80 кв. м.