Вибух на Позняках: Зеленський каже, що всі постраждалі сім'ї отримали квартири

Нове житло отримали всі родини, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку на столичних Позняках наприкінці червня.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує пресслужба глави держави.

«На жаль, ми не можемо повернути рідних сім’ям, які втратили близьких через вибух. Але ми зробили те, що обіцяли», – зауважив Зеленський.

За його словами, через тривалі бюрократичні процедури та оформлення документів процес забезпечення новим житлом зазвичай затягується в часі, проте на сьогодні всі жителі зруйнованих вибухом квартир отримали нові помешкання.

«Вдячний нашій команді, що ми це зробили. Обіцяли до кінця літа – і ми це виконали. Всі отримали нарешті нові квартири в нових будинках», – сказав Президент.

На переконання Зеленського, тепер обов’язок місцевої влади - допомогти постраждалим з ремонтом помешкань, щоб забезпечити людям комфортні умови проживання.

Як повідомлялося, вибух у багатоповерхівці на Позняках у Києві стався 21 червня. Було пошкоджено 40 квартир одного під’їзду, зруйновано 16 квартир з 4-го по 9-й поверх. П'ятеро осіб загинули. Загалом у цих 40 квартирах було зареєстровано 125 мешканців.

У кінці червня Президент вручив сертифікати на перші 12 нових квартир. Помешкання підбирали за принципом метражу, який люди втратили, та кількістю кімнат. Площа квартир – від 60 кв. м до 80 кв. м.