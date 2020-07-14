Більшість потерпілих від вибуху на Позняках уже отримали компенсацію - Кличко

Більшість мешканців будинку на Позняках, де в червні стався вибух, вже отримали грошову компенсацію від міста.

Про це на брифінгу заявив Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Більшість постраждалих мешканців будинку на Позняках, де стався вибух, отримали грошову компенсацію. Крім кількох родин, які ще оформлюють документи. Місто надало людям від 50 до 100 тисяч гривень», - зазначив міський голова.

Він нагадав, що Київрада ухвалила рішення про виділення 20 мільйонів гривень на ремонти та облаштування нового житла. За словами мера, ці кошти постраждалі мешканці отримають вже найближчим часом.

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Кличко також додав, що міська влада спільно з фондом «Майбутній Київ» надала матеріальну допомогу мешканцям цього будинку на відновлення втрачених документів.

Як повідомлялося, 21 червня у Дарницькому районі Києва на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинуло п'ятеро людей, ще п’ятеро були травмовані.