Київ дає 20 мільйонів на облаштування житла потерпілим від вибуху на Позняках

Київська міська рада на пленарному засіданні планує спрямувати 20 мільйонів гривень на ремонт і облаштування нових квартир потерпілим унаслідок вибуху в будинку на Позняках.

Про це під час засідання Київради 7 липня заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо виділити кошти людям, які залишилися без житла - це 40 родин, що постраждали від вибуху на Позняках. Йдеться про те, щоб забезпечити людям ремонт та необхідні меблі, побутову техніку. Ми розглянемо проєкт рішення, що дозволить виділити 20 мільйонів гривень на такі потреби", - сказав Кличко.

Він уточнив, що кошти на ремонт передбачено виділити в розрахунку 2925 грн за метр квадратний. Для придбання мінімально необхідної побутової техніки та меблів сума допомоги становить: для двокімнатної квартири 124 тисяч гривень, для трикімнатної квартири 140 тисяч грн.

За словами міського голови, матеріальну допомогу від міста у розмірі від 50 тис. до 100 тисяч гривень отримали вже 30 потерпілих, а найближчими днями виплати отримає і решта.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинуло п'ятеро людей, ще п’ятеро травмовані.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).