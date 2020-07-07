Київ дає 20 мільйонів на облаштування житла потерпілим від вибуху на Позняках

Київ дає 20 мільйонів на облаштування житла потерпілим від вибуху на Позняках

Укрінформ
Київська міська рада на пленарному засіданні планує спрямувати 20 мільйонів гривень на ремонт і облаштування нових квартир потерпілим унаслідок вибуху в будинку на Позняках.

Про це під час засідання Київради 7 липня заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо виділити кошти людям, які залишилися без житла - це 40 родин, що постраждали від вибуху на Позняках. Йдеться про те, щоб забезпечити людям ремонт та необхідні меблі, побутову техніку. Ми розглянемо проєкт рішення, що дозволить виділити 20 мільйонів гривень на такі потреби", - сказав Кличко.

Він уточнив, що кошти на ремонт передбачено виділити в розрахунку 2925 грн за метр квадратний. Для придбання мінімально необхідної побутової техніки та меблів сума допомоги становить: для двокімнатної квартири 124 тисяч гривень, для трикімнатної квартири 140 тисяч грн.

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За словами міського голови, матеріальну допомогу від міста у розмірі від 50 тис. до 100 тисяч гривень отримали вже 30 потерпілих, а найближчими днями виплати отримає і решта.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинуло п'ятеро людей, ще п’ятеро травмовані.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

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