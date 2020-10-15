Вибух на Позняках: у будинку виявили пістолети, рушниці та боєприпаси

Вибух на Позняках: у будинку виявили пістолети, рушниці та боєприпаси

Укрінформ
В одній із квартир у будинку на Позняках, де влітку стався вибух, рятувальники виявили вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні рідини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Офіційному порталі Києва.

"Учора, 14 жовтня, приблизно о 14:00, під час проведення робіт із повернення речей мешканців будинку на Соломії Крушельницької, 1/5, в одній із квартир знайдено нелегальну вогнепальну зброю. Зокрема, із квартири вилучено пістолети, рушниці, боєприпаси та ємкості, попередньо, із вибухонебезпечною речовиною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі відкрито кримінальне провадження. Вилучену зброю, боєприпаси та ємкості передано до поліції для проведення слідчих дій. Власника квартири затримано.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 13 серпня заявив, що нове житло отримали всі родини, які постраждали внаслідок вибуху газу в багатоповерховому будинку на столичних Позняках. Вибух там стався 21 червня. Було пошкоджено 40 квартир одного під’їзду, зруйновано 16 квартир з 4-го по 9-й поверх. П'ятеро осіб загинули. Загалом у цих 40 квартирах було зареєстровано 125 мешканців.

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