Вибух на Позняках: у будинку виявили пістолети, рушниці та боєприпаси

В одній із квартир у будинку на Позняках, де влітку стався вибух, рятувальники виявили вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні рідини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Офіційному порталі Києва.

"Учора, 14 жовтня, приблизно о 14:00, під час проведення робіт із повернення речей мешканців будинку на Соломії Крушельницької, 1/5, в одній із квартир знайдено нелегальну вогнепальну зброю. Зокрема, із квартири вилучено пістолети, рушниці, боєприпаси та ємкості, попередньо, із вибухонебезпечною речовиною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі відкрито кримінальне провадження. Вилучену зброю, боєприпаси та ємкості передано до поліції для проведення слідчих дій. Власника квартири затримано.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 13 серпня заявив, що нове житло отримали всі родини, які постраждали внаслідок вибуху газу в багатоповерховому будинку на столичних Позняках. Вибух там стався 21 червня. Було пошкоджено 40 квартир одного під’їзду, зруйновано 16 квартир з 4-го по 9-й поверх. П'ятеро осіб загинули. Загалом у цих 40 квартирах було зареєстровано 125 мешканців.