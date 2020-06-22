Момент вибуху у багатоповерхівці на Позняках

Момент вибуху у багатоповерхівці на Позняках

Відео
Укрінформ
У мережі з'явилося відео моменту потужного вибуху в квартирі багатоповерхового будинку на вулиці Соломії Крушельницької на Позняках у Києві.

Його опублікував ресурс dtp.kiev.ua у Facebook.

Вибух був зафіксований камерами зовнішнього спостереження.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у Києві на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із квартир пролунав вибух, унаслідок чого сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

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Загинули троє людей, ще п’ятеро травмовані. Доля ще двох людей залишається невідомою.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

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Мер столиці Віталій Кличко заявив, що Київ готовий виділити з резервного фонду 30 млн грн для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух. Також Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв розглянути можливість допомоги від держави.

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