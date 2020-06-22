Момент вибуху у багатоповерхівці на Позняках

У мережі з'явилося відео моменту потужного вибуху в квартирі багатоповерхового будинку на вулиці Соломії Крушельницької на Позняках у Києві.

Його опублікував ресурс dtp.kiev.ua у Facebook.

Вибух був зафіксований камерами зовнішнього спостереження.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у Києві на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із квартир пролунав вибух, унаслідок чого сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Загинули троє людей, ще п’ятеро травмовані. Доля ще двох людей залишається невідомою.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що Київ готовий виділити з резервного фонду 30 млн грн для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух. Також Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв розглянути можливість допомоги від держави.