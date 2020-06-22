Вибух на Позняках: завал на четвертому поверсі розбирають вручну

Про це інформує пресслужба ДСНС.

«Cтаном на 15 годину 22 червня підрозділами ДСНС продовжуються роботи по розбиранню завалу на 4 поверсі. Проводиться розпилювання плит в зруйнованій квартирі на 4 поверсі для їх подальшого підняття краном», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через постійну загрозу обрушення конструкцій та обмежений простір для роботи інженерної техніки рятувальники працюють вручну, із застосуванням колінчатих підйомників та підйомного крана.

Наголошується, що пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно і будуть здійснюватися до остаточного виявлення осіб, доля яких залишається невідомою.

Усього на місці події працює 42 одиниці техніки та 211 осіб, з них від ДСНС 19 одиниць техніки та 91 особа.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у Києві на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

Загинули троє людей, ще п’ятеро травмовані. Доля двох осіб залишається невідомою.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).