Від 10 до 12 гривень: столичні маршрутки можуть підняти ціни

У першому кварталі 2021 року столична влада не очікує підвищення вартості проїзду для громадського транспорту, водночас можуть зрости ціни у маршрутках.

Як повідомляє Укрінформ, про це сказав заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Справа в тому, що ми не зовсім можемо впливати на цінову політику приватних перевізників. Вони на сьогодні виграють конкурси і отримують певні маршрути, які обслуговують. У той же час ми можемо впливати на цінову політику у міському громадському транспорті. І за тим бюджетом, який Київрада ухвалила на 2021 рік, у нас на перший квартал точно закладена певна компенсація для двох перевізників – це "Київпастранс" і "Київський метрополітен", яка дозволяє поки що не говорити про підвищення тарифу. Разом із тим, економічні передумови також для цього є", - сказав Бондаренко.

"Ще раз кажу - перший квартал ми точно не говоримо про підвищення цін у громадському міському транспорті", - додав він.

Водночас він зазначив, що ряд транспортних компаній, які займаються перевезенням у режимі маршрутних таксі, повідомили, що протягом першого кварталу розглядають питання підвищення вартості проїзду у транспорті.

"Кінцеве рішення ще не ухвалено, разом із тим звучать різні цифри - від 10 до 12 гривень. Пояснюється з боку перевізників доволі просто - перше, реально є зменшення пасажиропотоку за цими маршрутами, друге - з січня зростає мінімальна заробітна плата, відповідно це позначиться на вартості проїзду. Однак в січні точно такого підвищення ми не очікуємо", - розповів Бондаренко.