Е-квитком щодня користуються понад мільйон пасажирів - Кличко

Щодня електронним квитком у громадському транспорті користуються більше як один мільйон пасажирів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час річного звіту за 2020 рік заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Місто продовжує впроваджувати єдиний електронний квиток на проїзд у громадському транспорті. Є звичайно деякі складнощі, які ми виправляємо в процесі роботи. Вже в Києві встановили 600 автоматів для придбання та поповнення Kyiv Smart Card. Реалізували понад 730 тисяч карток", - сказав Кличко.

Також він повідомив, що у приватному громадському транспорті розпочали встановлення валідаторів.

"Вже кілька перевізників це зробили", - додав він.

Як повідомлялось, з 1 липня громадський транспорт Києва остаточно переходить на електронний квиток.