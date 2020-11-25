Метро на Виноградар: Кличко показав, як триває будівництво
Як передає Укрінформ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та показав відео про те, як відбувається будівництво, передає пресслужба мера.
«Роботи відбуваються на всіх шести будмайданчиках нової ділянки метрополітену. Там вже перенесли тепломережі та продовжують винесення інженерних мереж з-під ділянок будівництва метрополітену. На вулиці Межовій розібрали будівлі Станції технічного обслуговування, що заважали будівництву», - повідомив Кличко.Метро на Виноградар: Кличко показав, як триває будівництво / Фото: kiev.klichko.org
На будмайданчику на перетині вулиць Північно-Сирецької і Межової метробудівці просунулися суттєво – під землю. Тут працює тунелепрохідницький комплекс, який фахівці назвали «Галиною». Він вже пройшов 425 метрів правого перегінного тунелю в напрямку станції метро «Сирець».
«Як запевняють метробудівці, роботи тривають за графіком. І наприкінці наступного року ми плануємо відкрити дві нові станції метро на Виноградарі», - наголосив Кличко.
Як повідомлялося, дві нові станції Сирецько-Печерської лінії – «Мостицька» та «Проспект Правди» планується відкрити у грудні 2021 року.
Фото: kiev.klichko.org