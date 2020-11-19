В Україні планують до 2030 року замінити міський громадський транспорт на електричний

Міністерство інфраструктури України в рамках Національної транспортної стратегії до 2030 року планує повністю замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба міністерства.

«Ми підтримуємо використання в містах екологічних видів транспорту, зокрема міського електричного та електромобілів. Національною транспортною стратегією України до 2030 року передбачено, що міста замінять свій автопарк на електробуси, і буде створено відповідну зарядну інфраструктуру для них. У цьому напрямі ми зараз активно співпрацюємо з міжнародними фінансовими організаціями і готуємося до реалізації другої фази спільного проєкту з ЄІБ «Міський громадський транспорт України ІІ», який передбачає оновлення парків громадського транспорту у різних українських містах і заміну їх виключно на електротранспорт», - розповів міністр.

Крім цього, спільно з бізнесом і громадськістю міністерство розробило проєкт стратегії розвитку автомобільної промисловості в Україні, яка передбачає стимули для вітчизняного виробництва електрокарів, а також враховує популяризацію як приватного, так і громадського електричного транспорту.

Криклій також розповів, що Мінінфраструктури ініціювало розробку змін у державні будівельні норми щодо планування і забудови територій, які б дозволили розміщення електрозарядних станцій на всіх дорогах загального користування, у тому числі, і місцевих.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України на засіданні 9 вересня підтримав розроблений Мінінфраструктури законопроєкт “Про внесення змін до Закону України “Про автомобільний транспорт”. Він чітко визначає в законодавстві України терміни “електричний транспортний засіб” (“електромобіль”), “електробус”, “станція зарядки електромобілів”, “вантажний електромобіль”, “легковий електромобіль”, “гібридний електромобіль”, “плагін-гібридний електромобіль”.