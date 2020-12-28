У Києві за добу – 851 випадок коронавірусу, 10 хворих померли

У Києві за минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилася на 851 особу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У Києві за минулу добу ще 851 хворий на коронавірус, 10 людей померли. Усього за період пандемії в столиці - 1 854 летальних випадки від вірусу", - сказав Кличко.

Він зазначив, що підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 108 055.

За словами столичного очільника, захворіли: 477 жінок віком від 18 до 91 року та 19 дівчаток від 2 тижнів до 17 років, також 332 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв та 23 хлопчики від п'яти місяців до 17 років. Захворів також 21 медик.

Кличко повідомив, що одужали за минулу добу 188 людей. Усього коронавірус подолали 37 461 мешканець столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 305, Дніпровському –180, Оболонському районі – 107 випадків", - сказав він.

До лікарень столиці госпіталізували 102 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Знову збільшилась кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Як бачимо, за минулу добу до лікарень потрапили понад 100 киян. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1875 хворих на коронавірус, з них 12 дітей. 1220 пацієнтів - у важкому стані", - повідомив мер.

Крім цього, кисневу підтримку отримують 1344 людини. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих.

"Заповненість ліжок у комунальних медзакладах – понад 45%", - зазначив він.

Як повідомлялося, за минулу добу, 27 грудня, в Україні виявлено ще 4 385 нових випадків зараження коронавірусом, померло 75 пацієнтів. Загалом з початку пандемії в Україні захворіло на COVID-19 1 030 374 людей.