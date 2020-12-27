У Києві за добу зафіксували 718 випадків коронавірусу, померли 15 пацієнтів

У Києві за минулу добу виявили 718 хворих на COVID-19. Померли 15 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

Загалом підтверджених випадків захворювання у Києві вже 107 204. За період пандемії в столиці зафіксовано 1 844 летальних випадки від вірусу.

За добу захворіли 398 жінок віком від 19 до 85 років; 266 чоловіків віком від 18 до 88 років; 20 дівчаток від 7 місяців до 17 років та 34 хлопчики від 1 до 17 років. Серед хворих і і19 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 65 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 143 людини. Усього коронавірус подолали 37 273 жителі столиці.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Дарницькому районі – 272, в Дніпровському – 161 та в Деснянському районі — 57 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 27 грудня лабораторно підтверджено 1 025 989 випадків COVID-19, з них за добу – 6 113.