«Чарівний капелюх» повернувся на Софійську площу

На Софійській площі Києва облаштували фотозону, де центральним об'єктом став капелюх, який раніше зняли з головної ялинки країни.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомила директор департаменту культури КМДА Діана Попова.

"Довжелезна черга стоїть до найкращого символічного місця, де можна загадати бажання під чарівним капелюхом. Символічне фото під найочікуванішим артоб'єктом сезону можна зробити біля головної ялинки країни!" - написала Попова.

Вона подякувала усім за підтримку, додавши, що "нам вдалося врешті виконати обіцянку - повернути чарівний капелюх".

Як повідомлялося, цьогоріч автори концепції святкового оформлення Софійської площі обрали тематикою різдвяного містечка "Казковий ліс". Верхівку новорічної ялинки прикрасили капелюхом замість традиційної зірки.

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Проте у Православній церкві України це сприйняли негативно, зауваживши, що така концепція не має жодного стосунку до Різдва Христового.

Згодом "казковий капелюх" зняли з головної ялинки України, встановленої на Софійській площі у Києві.