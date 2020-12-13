З головної ялинки країни зняли капелюха

З головної ялинки України, встановленої на Софійській площі у Києві, зняли «казковий» капелюх.

Про це повідомляє Укрінформ. Як повідомлялося, цьогоріч автори концепції святкового оформлення Софійської площі обрали тематикою Різдвяного містечка "Казковий ліс". Верхівку новорічної ялинки прикрасили казковим капелюхом замість традиційної зірки. Читайте також: У Рівному не встановлюватимуть головну ялинку Проте у Православній церкві України це сприйняли негативно, зауваживши, що така концепція не має жодного стосунку до Різдва Христового. Фото: Іван Содор/ФБ