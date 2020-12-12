Головна ялинка без християнської символіки викликає подив - ПЦУ

Концепція вигляду головної ялинки України на Софійській площі, яка витісняє християнську символіку, викликає подив.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку пише пресслужба Православної церкви України.

«Здивування викликає те, чому сьогодні, у незалежній демократичній країні, всупереч традиційному розумінню, очікуванням, змістовному наповненню різдвяних свят, без обговорення з громадськістю та релігійною спільнотою визначається дивна концепція вигляду головної ялинки країни, яка витісняє християнську символіку і замінює її на «казково-абстрактну», - зазначається у повідомленні.

У ПЦУ вказують, що у XXI столітті Україна нарешті, здавалося б, лишила у минулому антирелігійні ідеології та повернула святкування Різдва Христового, шанування святого Миколая замість вигаданого Діда Мороза.

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«Різдвяну зірку традиційно встановлювали на верхівках ялинок як символ Христа, Який народжується, приходить у цей світ. Адже саме Різдвяна зірка осяювала темне небо і сповіщала про народження Сина Божого. А який сенс Різдва має втілювати цьогорічний головний новорічний та різдвяний атрибут країни з капелюхом на верхівці?», - запитують у ПЦУ.

З повідомлень у ЗМІ відомо, що авторами оформлення Софійської площі є компанія Folk Ukraine. Тематику різдвяного містечка цього року автори концепції визначили як «Казковий ліс».

Увечері 11 грудня у Folk Ukraine заявили, що на головній ялинці таки з'явиться різдвяна зірка. На сторінці компанії у Фейсбуку з'явився допис: «Друзі, не хвилюйтеся, в переддень Святого Миколая зірка змінить чарівний капелюх на головній ялинці!».

Фото: Folk Ukraine