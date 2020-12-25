За добу у Києві - 1038 нових випадків COVID-19

За минулу добу в Києві виявили 1038 хворих на коронавірусну хворобу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

“У Києві за минулу добу виявили 1038 хворих на коронавірус. Померли 14 людей. Усього за період пандемії в столиці 1816 летальних випадків від вірусу”, - зазначив Кличко.

За його словами, найбільше нових хворих виявили в Дарницькому районі – 293, у Дніпровському — 175, у Деснянському - 115 випадків.

Міський голова уточнив, що захворіли 568 жінок віком від 18 до 89 років, 413 осіб віком від 19 до 90 років, 31 дівчинка від 3 місяців до 17 років та 26 хлопчиків від 11 місяців до 17 років. Серед хворих - 24 медики. Довелося госпіталізувати 91 пацієнтів, решта перебуває на самоізоляції, зауважив Кличко. Він додав, що за минулу добу у столиці одужали 1208 людей.

Загалом у Києві від початку епідемії підтверджено 106 078 випадків захворювання на COVID-19. Недугу вже здолали 36969 киян.

Як повідомляв Укрінформ, 11 035 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 грудня 2020 року.