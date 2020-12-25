Київрада продовжила пільги для бізнесу

Депутати Київради підтримали подовження пільг для підприємців столиці, що зазнають збитків через обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Ми підтримали збереження на наступний рік преференцій для підприємців, що Київ запровадив іще в березні. Рішення передбачає як подовження пільг, що місто вже надало, так і встановлення їх для інших категорій підприємців. Це дозволить їм зберегти робочі місця. І головне – свій бізнес», – сказав мер Києва Віталій Кличко.

Відповідний проект рішення, зокрема, передбачає, що: на період карантину, коли бізнес фактично не працює, сплата за договорами розміщення засобів пересувної та сезонної торгівлі – незалежно від розміру плати, визначеної у договорах оренди, – становитиме 1 гривню. Окрім цього й надалі діятиме зменшена вартість оренди комунального майна – на 50%, для ресторанного бізнесу, пересувної та сезонної торгівлі на 50 % зменшується пайова участь в утриманні об’єктів благоустрою.

Як зазначив мер столиці, пільги діятимуть до моменту завершення карантинних обмежень.