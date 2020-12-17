Бізнес на карантині: запустили додатковий портал щодо отримання допомоги

В Україні запущено Портал для підприємців з метою інформування бізнесу про програми підтримки під час карантину.

Як передає Укрінформ, про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Під час прямого ефіру на телеканалі «1+1» 17 грудня міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко поінформував про додатковий ресурс – інформаційну сторінку щодо програм підтримки бізнесу під час карантину. Портал запущено Мінекономіки та Офісом розвитку МСП, з яким можна ознайомитися за посиланням", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що на сайті розміщені покрокові інструкції, як скористатися новими програмами, а також актуальна інформація про діючі заходи підтримки. Сторінка має окремий функціонал для онлайн-звернень і отримання кваліфікованих роз'яснень.

«Уся інформація про три програми (підтримки - ред.) є на спеціальному інформаційному порталі. Якщо для когось недостатньо інформації, то можна задати запитання в електронній формі. Крім того, є онлайн-чат на порталі “Дія”, - заявив Петрашко.

Міністр зупинився на кількох важливих аспектах програм підтримки та пояснив їх на прикладах.

«Щодо програми підтримки «Допомога працівникам і ФОП. 8 000 грн». Якщо ФОП має 10 найманих працівників, то всі його 10 найманих працівників + ФОП отримують компенсацію у 8 тис. гривень. Це досить достойна допомога з нашої точки зору на закриття локдауну», - сказав урядовець.

При цьому сума у 8 тис. грн надаватиметься тим ФОПам, діяльність яких зазначена у переліку КВЕДів. Ті ж роботодавці, які не підпали під основний перелік, можуть скористатися програмою «Допомога роботодавцям до 8 000 грн».

«Там, де КВЕДи не в локдауні, але підприємство постраждало, документи має подати роботодавець. Якщо працівник отримує 16 тис. грн, то компенсація може бути 8 тис. грн – максимально. Знову ж таки, ця програма не стосується ФОПів», - пояснив міністр.

За інформацією пресслужби, портал запущено Мінекономіки та Офісом розвитку МСП.

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання одноразової компенсації підприємцям, які призупинять свою діяльність через карантинні заходи.

До цього, 7 грудня, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання, який передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, котрі втратили частину зарплатні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам - підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу.

ФОПи не зможуть отримати допомогу, якщо вони зареєстровані менш як за три місяці до набрання чинності цим законом; якщо у 2020 році сплатили ЄСВ за себе менш як за три місяці, а також якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантинні обмеження.

Окрім того, передбачається надання одноразової матеріальної допомоги компаніям для виплат найманим працівникам, щоб не скорочувати їх під час дії карантину. Ця норма стосується підприємств, які (на час набуття чинності законом) вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу працівників через простій у зв'язку з впровадженням карантину. Розмір допомоги вираховується пропорційно скороченню робочого часу працівника, але не може перевищувати 8 тис. грн.

Також закон передбачає одноразову компенсацію суб’єктам господарювання для відшкодування витрат на сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ). Розмір такої компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ із розрахунків останніх 10 місяців.