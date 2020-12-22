Мінцифри запустило серіал для підприємців про перехід на онлайн-роботу

Міністерство цифрової трансформації України запустило освітній серіал для підприємців «Переведення бізнес-процесів в онлайн».

Як передає кореспондент Укрінформу, презентація серіалу відбулась сьогодні.

Серіал створений, щоб допомогти підприємцям ефективно перевести бізнес в онлайн: налагодити бізнес-процеси, дізнатися про корисні програми та сервіси, налагодити роботу команди, дізнатися про юридичні аспекти переходу в онлайн, удосконалити захист інформації, сформулювати правила та принципи роботи в онлайн.

У серіалі йдеться про реальні кейси кейси однієї з українських фінтех-компаній, які можуть допомогти підприємцям ефективно перевести бізнес-процеси в онлайн. Зокрема курс розповідає про: процесний офіс, Desk Sharing, Mobility first, Cloud first, трекінг робочого часу та багато інших інструментів.

Серіал складається з 9 серій і вже доступний для перегляду на порталі "Дія.Бізнес".

Як повідомляв Укрінформ, онлайн-платформу для підприємців "Дія.Бізнес" Міністерство цифрової трансформації запустило 28 лютого 2020 року. "Дія.Бізнес" - сайт для підприємців малого та середнього бізнесу, який працює у двох напрямках: інформаційна платформа і служба онлайн-консультацій.