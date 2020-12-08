Мінцифри запрошує підприємців взяти участь у конкурсі «Герої малого бізнесу»
Про це Укрінформу повідомила пресслужба Мінцифри.
«Герої малого бізнесу — це проєкт, створений підприємцями для підприємців всієї країни. Це реалізація нашого прагнення відзначити тих, хто не побоявся і успішно продовжує свою справу в непростих реаліях, і надихнути тих, хто тільки починає», - наголосив автор проєкту Костянтин Карпушин.
Зазначається, що участь у конкурсі можуть взяти власники малого бізнесу, що беруть активну участь у розвитку й управлінні свого бізнесу; підприємці, що ведуть бізнес на території України; підприємства без податкових заборгованостей, з позитивними відгуками в соціальних мережах або медіа; підприємці, що мають бажання заявити про свій бізнес на всю країну.
У міністерстві додали, що підприємці можуть податися в 10 номінаціях:
1. Молодий підприємець
2. Роботодавець року
3. Справа життя
4. Системний бізнес
5. Добра справа
6. Інновації заради майбутнього
7. Ветеранський бізнес
8. Здорова нація
9. Made in Ukraine
Номінація Гран-прі буде присуджена членами журі серед номінантів, які пройшли онлайн-голосування.
Попередня заявка подається до 15 січня 2021, онлайн-голосування глядачів проходитиме до 15 лютого 2021, 200 кандидатів для участі в урочистій церемонії вручення премії будуть визначені до 20 лютого.
Сайт національної премії «Герої малого бізнесу» — https://geroi.biz, сторінки національної премії «Герої малого бізнесу» в соцмережах -https://www.facebook.com/geroi.biz.