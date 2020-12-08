Мінцифри запрошує підприємців взяти участь у конкурсі «Герої малого бізнесу»

Національний проєкт із розвитку підприємництва Дія.Бізнес, ініційований Міністерством цифрової трансформації України, спільно з KPMG в Україні та Young Business Club, запрошує підприємців для участі в премії «Герої малого бізнесу».

Про це Укрінформу повідомила пресслужба Мінцифри.

«Герої малого бізнесу — це проєкт, створений підприємцями для підприємців всієї країни. Це реалізація нашого прагнення відзначити тих, хто не побоявся і успішно продовжує свою справу в непростих реаліях, і надихнути тих, хто тільки починає», - наголосив автор проєкту Костянтин Карпушин.

Зазначається, що участь у конкурсі можуть взяти власники малого бізнесу, що беруть активну участь у розвитку й управлінні свого бізнесу; підприємці, що ведуть бізнес на території України; підприємства без податкових заборгованостей, з позитивними відгуками в соціальних мережах або медіа; підприємці, що мають бажання заявити про свій бізнес на всю країну.

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У міністерстві додали, що підприємці можуть податися в 10 номінаціях:

1. Молодий підприємець

2. Роботодавець року

3. Справа життя

4. Системний бізнес

5. Добра справа

6. Інновації заради майбутнього

7. Ветеранський бізнес

8. Здорова нація

9. Made in Ukraine

Номінація Гран-прі буде присуджена членами журі серед номінантів, які пройшли онлайн-голосування.

Попередня заявка подається до 15 січня 2021, онлайн-голосування глядачів проходитиме до 15 лютого 2021, 200 кандидатів для участі в урочистій церемонії вручення премії будуть визначені до 20 лютого.