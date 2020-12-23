Київ готується до негоди - дороги всю ніч обробляли хлоридами

У Києві з ночі триває інтенсивна обробка протиожеледними засобами вулично-дорожньої мережі.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у КК "Київавтодор".

"Дорожники використовують, зокрема, технологію рідких хлоридів, яка є однією з найефективніших у превентивній роботі", - йдеться у повідомленні.

Задіяно 89 одиниць спецтехніки.

Першочергово обробляються мости і шляхопроводи, підйоми і спуски, вулиці з бруківки, транспортні розв’язки, тротуари та зупинки громадського транспорту.

У Києві з ночі комунальники обробляють дороги протиожеледними засобами / Фото: Комунальна корпорація "Київавтодор"

Також техніка уже чергує на вихідних позиціях у місті, аби якомога оперативніше розпочати обробку і прибирання під час опадів.

Загалом КК «Київавтодор» має 544 одиниці спецтехніки на випадок негоди.