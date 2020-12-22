В Україні погіршується погода – знову мокрий сніг та ожеледиця

У більшості областей України у середу очікується мокрий сніг та дощ, уночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних, північних, більшості центральних, вдень також в Одеській і Миколаївській областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, на решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с. Температура у східних, Сумській та Полтавській областях вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу; у західних областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 23 грудня вночі без істотних опадів, вранці та вдень мокрий сніг та дощ, слабка ожеледь. Вітер південний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 3-5° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла, на Київщині вночі 2-5° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

Згідно з прогнозом, у східній частині країни 24 грудня без опадів, температура вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу; 25 грудня сніг та дощ (на Харківщині місцями значні опади), налипання мокрого снігу, ожеледь, температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла. На решті території часом дощ та мокрий сніг, в Карпатах, 25 грудня і в центральних та північно-східних областях місцями значні опади; температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, 24 грудня на заході, 25 грудня і на півдні країни (крім Запорізької області) 1-6° тепла; вдень 1-6° тепла, 24 грудня в західних, 25 грудня у південних областях до 10°, в Криму до 13° тепла.

В Україні, крім західних та південних областей, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, 24 грудня на Правобережжі туман.

Вітер південний з переходом (крім східної частини країни) на західний, 7-12 м/с, в Карпатах, 25 грудня також на півдні, сході країни та Дніпропетровщині місцями пориви 15-20 м/с.

У столичному регіоні вночі 24 грудня та вдень 25 грудня невеликі, в решту часу помірні опади переважно у вигляді дощу. Вночі 24 грудня місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

Синоптики прогнозують 26 грудня у західних та північних областях вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, на решті території мокрий сніг та дощ (на півдні переважно дощ); температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, у південній та східній частині 1-7° тепла. 27 грудня у південних, східних, місцями і в центральних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів; температура вночі 1-7° морозу (на півдні близько 0°), вдень від 3° морозу до 3° тепла.

На Київщині 26 грудня вночі очікується місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. 27 грудня без опадів; температура вночі 1-6° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла.